Сразу пять гроссмейстеров лидируют после третьего тура турнира Tata Steel Chess

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) состоялись матчи третьего игрового дня шахматного турнира Tata Steel Chess. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

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По итогам трёх туров лидируют сразу пять гроссмейстеров. Помимо 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, это представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, китайский шахматист Дин Лижэнь, американец Фабиано Каруана и Аниш Гири из Нидерландов. В активе всех пятерых победа и две ничьи.

Tata Steel Chess Tournament является одним из старейших шахматных турниров. Соревнование проводится ежегодно, и в нынешнем году турнир проходит в 85-й раз. Магнус Карлсен является рекордсменом по количеству выигранных турниров. Он занимал первое место в 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2022 году.