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1 час назад

Ткачев сменил Глуховского на посту исполнительного директора Федерации шахмат России

Матч ТВ

Александр Ткачев стал исполнительным директором Федерации шахмат России по итогам заочного совещания наблюдательного совета организации.

Ткачев назначен исполнительным директором Федерации шахмат России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает пресс служба ФШР, решение о назначении Ткачева было принято единогласно. На посту он сменил Марка Глуховского, отставка которого была принята в понедельник.

Наблюдательный совет также принял решение о создании дирекции по международному сотрудничеству и развитию ФШР и комиссии «Школьные шахматы». Были избраны председатели комиссий ФШР: Андрей Белетский (ДЮК), Дмитрий Шахов (КДК), Ирина Лымарь (Комиссия по этике), Галина Львовна Дворкович (Комиссия ветеранов), Сергей Яновский (Тренерский совет), Евгений Шамов (СКК), Станислав Янушевский (Шахматная композиция), Владимир Переверткин (Заочные шахматы), Александр Костьев (Школьные шахматы) и Анастасия Спицына (Женская комиссия).

Кроме того, одобрено решение о награждении Золотым знаком ФШР первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и президента Федерации шахмат Республики Татарстан Геннадия Захарова.

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