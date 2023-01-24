Карякин рассказал об отношении к Сталину

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как относится к Иосифу Сталину.

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– Если брать политические фигуры разных эпох, кто вам импонирует. Петр Первый, Столыпин, Черчилль, Ленин, Сталин?

– Считаю, что очень много нападок идет на Сталина и какие-то из них совершенно справедливы. Но нам сейчас легко давать оценку и рассуждать на тему истории

Ведь всегда есть люди, которые принимают ключевые решения, берут на себя большую ответственность, от которых зависит настоящее и будущее государства.

Нельзя не признать, что при нем была выиграна Великая Отечественная война. Поэтому мне кажется, что порой про него много вещей говорят незаслуженно.

– Не боитесь, что после этих слов нападки пойдут уже на вас и вас сразу запишут в ярые сталинисты?