Российский шахматист спровоцировал скандал на чемпионате мира

Судья остановил партию Клементия Сычёва из-за порванных брюк.

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В конце 2022 года в Алма-Ате прошёл чемпионат мира по рапиду и блицу. И запомнился он не только победами Магнуса Карлсена, но и странным инцидентом с участием российского гроссмейстера Клементия Сычёва.

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Во второй игровой день турнира, прямо во время партии Сычёва против американского гроссмейстера Сэма Шенкленда арбитр вмешался в игру и заявил Сычёву, что не допустит его до следующей партии из-за брюк!

«Чемпионат» расспросил Клементия, что это вообще было.

«Его действия были чудовищно бестактны»

Прямо на старте чемпионата мира на брюках российского шахматиста оторвалась пуговица. К счастью, с собой у Сычёва были джинсы. Он переоделся и доиграл партии первого игрового дня. Как рассказал сам шахматист, никаких вопросов по поводу дресс-кода ему не задавали. На следующий день Сычёв зашил брюки, но они порвались вновь, и ему пришлось опять отправиться на турнир в джинсах. Судьи вновь не делали ему никаких замечаний.

«Проходит ещё одна партия игрового дня, ко мне нет никаких претензий, вопросов, я спокойно везде хожу. Сажусь играть партию 7-го тура с американским гроссмейстером, мы делаем где-то 10-15 ходов, и подходит судья, причём подходит со спины. Я подумал, что это из-за бутылки на столе. Судьи иногда просят убрать бутылку под стол. Он останавливает часы и начинает говорить, что не допустит меня до следующей партии, так как я нарушаю правила дресс-кода. У меня не очень хороший английский, но его я понял. Я ему объяснил, что у меня не было возможности быть в брюках. Его действия были чудовищно бестактны и очень невежливы. Впервые в моей практике без хоть сколько-то уважительной причины партия была прервана. И сделано это было в тот момент, когда я обдумывал позицию. Это грубое нарушение и вторжение в партию. Конечно, я потерял из-за этого концентрацию. Судья не имел права этого делать», – рассказал Сычёв.

Согласно правилам ФИДЕ, арбитр имеет право вмешаться в игру только в случае нарушения шахматных правил, а данная ситуация могла быть квалифицирована как нарушение правил турнира, но не самой игры. Поэтому судья, вмешавшись в ход партии, действовал некорректно, да ещё и в неподобающей форме.

«Я сказал, что мои брюки «broken», то есть сломаны, и у меня нет возможности их надеть. Было видно, что ему всё равно. Это было неприятно. Во-первых, я обдумывал позицию. Думаю, никого не удивлю, если скажу, что игра в шахматы требует сильного погружения. Нельзя просто по щелчку сосредотачиваться, потом переключаться на другую проблему и снова возвращаться в игру. Во-вторых, судья подошёл не один, а с несколькими помощниками. Выглядело так, будто меня отчитали как мальчишку. Это было неуважительно, и это очень сильно задело меня. Уже дальше подсознательно на мою игру влияла мысль: «А что будет в следующей партии? А что мне делать? Куда идти?» Судья, конечно, мог задать вопрос, почему так вышло, но, естественно, это должно было произойти после партии. Момент для претензии был очень неудачный».

«Это ошибка судьи»

С одной стороны, джинсы российского гроссмейстера действительно не соответствовали дресс-коду соревнований. В правилах чемпионата мира по шахматам есть пункт, регламентирующий внешний вид участников турнира, где сказано: «На игровую площадку не допускаются игроки в футболках, джинсах, шортах, кроссовках, бейсболках или в неподходящей одежде». Однако это означает, что судьи должны были предотвратить появление Сычёва в игровой зоне в одежде, нарушающей правила, ещё до начала партии.

«Как я понимаю, меня вообще никто не должен был допускать до игры в джинсах, а то, что допустили, это ошибка судьи. Тут он должен иметь претензии к самому себе. До или после тура он мог бы спросить, что, почему и как».

В итоге после обращения к директору турнира Павлу Трегубову Сычёва всё-таки допустили до следующей партии: «Я обратился к турнирному директору и получил право доиграть в таком виде, раз так получилось. Потом я уже сходил и купил брюки, соответствующие регламенту турнира».

«Большинство шахматистов были возмущены»

Однако на дальнейший ход игры Сычёва инцидент повлиял серьёзно. Более того, на ситуацию обратили внимание и другие шахматисты.

«Я говорил с многими на эту тему, так как они видели инцидент, и ситуация не прошла незамеченной. Сложно не заметить, когда столики расположены рядом. Один очень уважаемый гроссмейстер охарактеризовал эти действия арбитра как «свинство». Это цитата. Конечно, трудно себе представить игрока, который мог бы к этому спокойно отнестись. Так или иначе, это выглядело ужасно, поэтому большинство шахматистов, профессионалов, с которыми я на эту тему общался, были возмущены действиями арбитра».

В то же время Сычёв отдельно отметил, что проведением соревнований он был доволен и вопросов к организаторам турнира у него нет.

«К самой организации нет ни малейших нареканий, нет вопросов и к международной федерации. В данном случае я критикую лишь действия судьи. Также мне хотелось бы подчеркнуть, что некомпетентные действия судьи наносят ущерб имиджу шахмат, шахматной федерации. Мне кажется, что это может отвратить потенциальным меценатов и спонсоров от поддержки таких соревнований. Соревнования должны проходить без каких-либо инцидентов, всё должно решаться непосредственно за шахматной доской, а судья должен вмешиваться только в тех случаях, которые прописаны в регламенте».

Кстати, злополучные брюки, которые дважды порвались в самый неподходящий момент, Клементий выбрасывать не стал.

«Сейчас они порванные просто лежат дома. Сохраню их, как напоминание о тяготах жизни гроссмейстера. Может, когда-нибудь они станут ценным музейным экспонатом, где-нибудь позади майки Непомнящего (смеётся)».

Футболка Непомнящего и лыжные штаны Карлсена

Интересно, что проблемы с дресс-кодом возникли не только у Сычёва. В первый день турнира замечание по поводу внешнего вида получил другой российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который уже в апреле этого года сыграет матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян надел провокационную футболку в цветах аргентинского флага с цитатой Лионеля Месси на испанском: «Чё уставился, придурок? Иди отсюда!» Судьи попросили россиянина переодеться и вынесли ему предупреждение, после чего Ян сменил футболку на рубашку.

«Очень странный дресс-код. Во главу угла ведь должен ставиться комфорт игроков, а не ограничения», – сказал Непомнящий в эфире NRK.

Замечание получил и чемпион мира Магнус Карлсен. В первый день турнира норвежец опоздал к началу партии из-за лыжной прогулки, поэтому примчался в зал в толстовке и спортивных штанах. Позже Карлсен переоделся.

«Мы сделали им предупреждение. Магнус переоделся, а Ян — нет, поэтому мы попросили его соблюдать дресс-код, после чего он сменил футболку на рубашку. Мы разрешаем в первый день носить одежду на молнии, но завтра они должны соблюдать дресс-код», – приводит слова главного судьи соревнований Амира Эрфана Хашеми телеканал NRK.

Однако ни к Непомнящему, ни к Карлсену арбитр прямо во время игры не подходил, замечания были сделаны уже после завершения партий.

«Разве это законно?»

Инцидент с вмешательством в партию Сычёва – не единственный спорный момент с участием иранского арбитра на чемпионате мира. Недовольным действиями судьи остался гроссмейстер из Ирана Гаем Магами. В 6-м туре Магами встречался с представителем Таджикистана Мухаммадом Хусейнходжаевым. Партия перешла в окончание ладья и слон против ладьи, которое иранец выиграл за более чем 75 ходов. Сперва ему присудили победу, однако позже была зафиксирована ничья по правилу автоматической фиксации результата после 75 ходов. Несмотря на это, в таблице жеребьёвки у Магами было на пол-очка больше, чем нужно. Гроссмейстер заметил ошибку, попросил исправить её и провести жеребьёвку заново, однако в ответ услышал отказ.

«Я был в шоке и не мог понять, что происходит! Разве это законно? У меня три очка, почему я должен играть с людьми, у которых 3,5?! – написал Магами в своих социальных сетях. – Я сходил и поговорил с главным арбитром Амиром Хашеми, который является генеральным секретарём федерации шахмат Ирана. Я спросил, можно ли поменять пары из-за ошибки? Он сказал: «Нет! Твоя игра скоро начнётся!» Я полностью потерял концентрацию, но пошёл играть против Видита Гуджрати. Я проиграл… Я не смог хорошо играть и в следующем раунде, сыграв вничью против азербайджанца Мухаммада Марадли».

Ещё один спорный инцидент с участием главного арбитра произошёл в партии между Владиславом Ковалёвым и Артёмом Усковым. Там судья ошибся, не засчитав ход, сделанный Усковым двумя руками, как невозможный. Несмотря на то что ситуация не повлияла на ход игры, Хашеми допустил ошибку.

Неприятная история случилась и с 12-й чемпионкой мира по шахматам Александрой Костенюк. Во время напряжённой концовки её партии с Мери Арабидзе к столу слишком близко подошёл фотограф, который отвлёк российскую шахматистку, и та потерпела поражение. Александра подала апелляцию, требуя переигровки с того момента, как в партию вмешался фотограф, но апелляционный комитет требование отклонил.

«Мы, шахматисты, без нужды на скандалы не идём»

Но вернёмся к ситуации Сычёва. Гроссмейстер решил идти до конца и писать заявления в этическую и арбитражную комиссии ФИДЕ. По мнению Клементия, действия арбитра нанесли ему психологический и репутационный вред.

«Я написал письмо в этическую комиссию ФИДЕ, которая занимается подобными вопросами, и в арбитражную, которая заведует судейскими вопросами, – сказал Сычёв. – Мне кажется, максимум, чего я могу добиться, это отстранение арбитра от судейства на таких крупных соревнованиях. Думаю, что так в любом случае будет, ведь судья показал свою некомпетентность. Мне также важно, чтобы роль арбитра была чёт

Недостаточно просто отстранить судью, потому что если другие каждый раз будут совершать такие ошибки, которые влияют на турнирную борьбу, это неправильно. Мне хочется, чтобы этот случай получил огласку и подобных ситуаций на таких крупных соревнованиях не возникало.

Было много пострадавших от неграмотных действий судьи, и пока только я занял такую жёсткую позицию по отношению к нему. Всё-таки мы, шахматисты, люди мирные, и без нужды ни на какие скандалы, никакие обращения такие не идём. Просто в моём случае чаша терпения была переполнена, я не хотел это дело оставить так, потому что считаю, что безнаказанность порождает новые нарушения, и поэтому это надо сразу пресекать. И, конечно, я считаю, что должны быть принесены извинения. То есть эти действия должны быть квалифицированы как явное превышение судейских полномочий».