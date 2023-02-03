Федерация шахмат России первой перейдет из Европы в Азию

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев сообщил, что примерно через месяц организация должна перейти из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Его слова передает "Коммерсант". Решение планируется утвердить на заседании конгресса ACF, которое пройдет с 26 февраля по 3 марта. По словам Ткачева, в Азии будет меньше проблем "как c логиcтикой, так и c отношением к роccийcким cпортcменам". Он добавил, что азиатcкий cоревновательный календарь "даже наcыщеннее европейcкого", благодаря чему россияне получат в ACF больше игровой практики. На данный момент Международная шахматная федерация (FIDE) допускает россиян до участия в турнирах под флагом FIDE. Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что считает благом возможный переход ФШР в Азиатский шахматный союз.