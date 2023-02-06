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4 часа назад

Лидер "Слуги народа" Арахамия: депутат Рады Абрамович написал заявление о сложении мандата

Газета.Ruиещё 2

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутат Верховной рады Игорь Абрамович сложил мандат. Об этом Арахамия написал в своем Telegram-канале. Абрамович ранее входил в запрещенную на Украине "Оппозиционную платформу – за жизнь" (ОПЗЖ). "Сегодня написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович. Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ... заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ", - отметил Арахамия. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства экс-министров Януковича, имеющих российское гражданство. Зеленский также призвал Верховную раду лишить мандатов оппозиционных депутатов от ОПЗЖ. Соответствующее поручение он дал председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

Лидер "Слуги народа" Арахамия: депутат Рады Абрамович написал заявление о сложении мандата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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