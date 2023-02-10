Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Марией Музычук на этапе Гран-при ФИДЕ

Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк продолжает лидировать после седьмого тура мюнхенского этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Накануне россиянка сыграла вничью с представительницей Украины Марией Музычук.

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Набрав 5,5 очка после семи туров, Александра сохраняет единоличное лидерство в турнире, опережая ближайшего преследователя Нану Дзагнидзе из Грузии на один балл. На третьем месте располагается Хампи Конеру (Индия) с четырьмя очками.

Сегодня Костенюк сыграет ещё с одной украинкой Анной Музычук.