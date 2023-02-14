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1 час назад

Александра Костенюк - победительница женского Гран-при ФИДЕ

Спорт день за днем

Шахматистка Александра Костенюк стала победительницей второго этапа женского Гран-при ФИДЕ на турнире в Мюнхене.

Российская шахматистка заняла первое место на турнире в Мюнхене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хотя в последней партии россиянка уступила китаянке Чжу Цзинэр, она все равно стала победительницей соревнований, набрав 7.5 очков из 11. Все остальные партии завершающего тура Конеру - Тань, Кашлинская - Петц, А. Музычук - Абдумалик, М. Музычук - Вагнер, Дзагнидзе - Харика закончились ничьей.

Второе место на турнире заняла индийская шахматистка Хампи Конеру, (7 очков). Завершила тройку лидеров гроссмейстер из Грузии - Наны Дзагнидзе с 6,5 очками.

Третий этап женского Гран-при ФИДЕ пройдет в марте в Индии.

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