Российская шахматистка заняла первое место на турнире в Мюнхене

Хотя в последней партии россиянка уступила китаянке Чжу Цзинэр, она все равно стала победительницей соревнований, набрав 7.5 очков из 11. Все остальные партии завершающего тура Конеру - Тань, Кашлинская - Петц, А. Музычук - Абдумалик, М. Музычук - Вагнер, Дзагнидзе - Харика закончились ничьей.