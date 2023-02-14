Российская шахматистка заняла первое место на турнире в Мюнхене

Шахматистка Александра Костенюк стала победительницей второго этапа женского Гран-при ФИДЕ на турнире в Мюнхене.
Хотя в последней партии россиянка уступила китаянке Чжу Цзинэр, она все равно стала победительницей соревнований, набрав 7.5 очков из 11. Все остальные партии завершающего тура Конеру - Тань, Кашлинская - Петц, А. Музычук - Абдумалик, М. Музычук - Вагнер, Дзагнидзе - Харика закончились ничьей.
Второе место на турнире заняла индийская шахматистка Хампи Конеру, (7 очков). Завершила тройку лидеров гроссмейстер из Грузии - Наны Дзагнидзе с 6,5 очками.
Третий этап женского Гран-при ФИДЕ пройдет в марте в Индии.