Американского гроссмейстера обвинили в сексуальных домогательствах

«Я не могу комментировать конкретные утверждения госпожи Шахаде из-за незавершённых расследований, проводимых Шахматной федерацией США и Шахматным клубом Сент-Луиса, я понимаю озабоченность, вызванную обвинениями, выдвинутыми против меня. Я полностью сотрудничаю со всеми и с нетерпением жду возможности ответить на эти обвинения и поделиться своей точкой зрения».