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1 час назад

Карякин поддержал переход российских шахмат в Азию

Газета.Ruиещё 30

Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал скорый переход Федерации шахмат России из Европы в Азию, передает Sport24.

Карякин поддержал переход российских шахмат в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам не дают возможности выступать на европейских соревнованиях. Нас всячески притесняют. Дают знать, что нам там не рады. Нет смысла ломиться туда, где нас не ждут", - сказал Карякин.

Совет Международной шахматной федерации ранее разрешил Федерации шахмат России перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Совет FIDE вынес решение после того, как конституционная комиссия международной федерации не нашла в переходе никаких нарушений. Теперь процесс перехода может быть завершен на заседании ассамблеи Азиатской шахматной федерации, которое пройдет 28 февраля в Абу-Даби.

Ранее почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов заявил, что он выступает против перехода организации из европейской в азиатскую федерации.

Шахматы,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,ФИДЕ,
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