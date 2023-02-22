Карякин поддержал переход российских шахмат в Азию

Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал скорый переход Федерации шахмат России из Европы в Азию, передает Sport24.
"Нам не дают возможности выступать на европейских соревнованиях. Нас всячески притесняют. Дают знать, что нам там не рады. Нет смысла ломиться туда, где нас не ждут", - сказал Карякин.
Совет Международной шахматной федерации ранее разрешил Федерации шахмат России перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.
Совет FIDE вынес решение после того, как конституционная комиссия международной федерации не нашла в переходе никаких нарушений. Теперь процесс перехода может быть завершен на заседании ассамблеи Азиатской шахматной федерации, которое пройдет 28 февраля в Абу-Даби.
Ранее почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов заявил, что он выступает против перехода организации из европейской в азиатскую федерации.