Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации.
Во вторник в Абу-Даби в рамках генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации состоялось голосование о вступлении в организацию Федерации шахмат России.
Как сообщает ТАСС, за включение отдали свои голоса 29 делегатов. Шесть воздержались, а один проголосовал против.
ФШР приняла решение о переходе в ACF в апреле 2022 года. В феврале 2023 года решение российской стороны было одобрено Международной шахматной федерацией.
С февраля 2022 года ФИДЕ запретила российским и белорусским шахматистам выступать под национальными флагами, а также проведение турниров на территории этих стран. С марта 2022 года действует запрет на участие в соревнованиях сборным России и Беларуси.