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4 часа назад

Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Российская Газетаиещё 48

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации.

Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Во вторник в Абу-Даби в рамках генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации состоялось голосование о вступлении в организацию Федерации шахмат России.

Как сообщает ТАСС, за включение отдали свои голоса 29 делегатов. Шесть воздержались, а один проголосовал против.

ФШР приняла решение о переходе в ACF в апреле 2022 года. В феврале 2023 года решение российской стороны было одобрено Международной шахматной федерацией.

С февраля 2022 года ФИДЕ запретила российским и белорусским шахматистам выступать под национальными флагами, а также проведение турниров на территории этих стран. С марта 2022 года действует запрет на участие в соревнованиях сборным России и Беларуси.

Шахматы,СБОРНАЯ РОССИИ,ФИДЕ,Генассамблея ООН,
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