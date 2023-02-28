Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации.

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Во вторник в Абу-Даби в рамках генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации состоялось голосование о вступлении в организацию Федерации шахмат России.

Как сообщает ТАСС, за включение отдали свои голоса 29 делегатов. Шесть воздержались, а один проголосовал против.

ФШР приняла решение о переходе в ACF в апреле 2022 года. В феврале 2023 года решение российской стороны было одобрено Международной шахматной федерацией.