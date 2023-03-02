Арбитражная комиссия СДПГ во второй раз отклонила запрос об исключении Шрёдера из партии

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Арбитражная комиссия отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во второй раз отклонила ходатайство об исключении бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера (занимал пост в 1998-2005 годах) из партии. Об этом в четверг сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении решение комиссии в Ганновере.

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Таким образом, Шрёдер может остаться членом СДПГ. Заявление нескольких структур партии об исключении экс-канцлера ФРГ из политического объединения, как пишет Der Spiegel, "было отклонено арбитражной комиссией во второй инстанции".

В тексте указывается, что обвинения в адрес Шрёдера являются необоснованными. В частности, для того, чтобы быть исключенным из партии, экс-канцлер ФРГ "должен был нарушить устав, принципы или правила партии, совершить бесчестный поступок или пренебречь солидарностью внутри партии". "Это не может быть установлено с достаточной уверенностью", - говорится в решении арбитражной комиссии. "Возможно, ведущие немецкие политики неправильно оценили опасность зависимости от поставок энергоресурсов из России за последние 25 лет. Это касается и других политиков СДПГ, и других партий, что отчасти также признается публично. Однако обвинять ответчика в такой ошибочной оценке - это уже слишком", - подчеркивается в документе.

Тем не менее несколько заявителей рассказали Der Spiegel, что настроены довольно решительно в отношении дальнейших планов по исключению Шрёдера из партии. Сам экс-канцлер не стал комментировать обвинения в свой адрес в арбитражных судах.

В Германии Шрёдера резко критикуют за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Таким образом, из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера, прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. При этом сохранилась ежемесячная пенсия экс-канцлера, которую получают бывшие главы правительства. Также сохранилось право на личную охрану.