Александр Шиманов победил чемпиона мира по быстрым шахматам

Россиянин Александр Шиманов одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на командном онлайн-турнире Pro Chess League. Об этом сообщает РБК.

Фото: chessdom.com chessdom.com

При этом Александр Шиманов занимает 336-ю строчку в рейтинге международной шахматной федерации. Благодаря этой победе команда россиянина Levitov Chess Wizards прошла в четвертьфинал турнира с призовым фондом в 150 тысяч долларов. Вместе с Шимановым в команде также участвует Александра Костенюк, белорус Денис Лазавик и игрок из Азербайджана Рауф Мамедов.

Всего на турнире представлено 16 команд. Первые пять недель игры проводятся по правилам швейцарского турнира – те, кто смог одержать три победы, выходят в плей-офф, но потерпевшие три поражения вылетают из соревнования. Турнир проводится до 14 мая.