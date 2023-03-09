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1 час назад

Александр Шиманов победил чемпиона мира по быстрым шахматам

Елена Прошина

Россиянин Александр Шиманов одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на командном онлайн-турнире Pro Chess League. Об этом сообщает РБК.

Александр Шиманов победил чемпиона мира по быстрым шахматам
Фото:  chessdom.com chessdom.com

При этом Александр Шиманов занимает 336-ю строчку в рейтинге международной шахматной федерации. Благодаря этой победе команда россиянина Levitov Chess Wizards прошла в четвертьфинал турнира с призовым фондом в 150 тысяч долларов. Вместе с Шимановым в команде также участвует Александра Костенюк, белорус Денис Лазавик и игрок из Азербайджана Рауф Мамедов.

Всего на турнире представлено 16 команд. Первые пять недель игры проводятся по правилам швейцарского турнира – те, кто смог одержать три победы, выходят в плей-офф, но потерпевшие три поражения вылетают из соревнования. Турнир проводится до 14 мая.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что онлайн-видеоигру Dota 2 можно сравнить с шахматами.

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