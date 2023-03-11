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1 час назад

Третий российский шахматист сменил спортивное гражданство

Газета.Ru

Российский шахматист Евгений Алексеев теперь будет выступать под флагом Израиля. Об этом сообщается в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Третий российский шахматист сменил спортивное гражданство
Фото: Газета.RuГазета.Ru

37-летний шахматист — чемпионом России 2006 года, серебряный призер чемпионата Европы 2013 года. Он представлял Россию на ЧМ-2004, Кубке мира в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах, выступал за национальную команду на Всемирной шахматной Олимпиаде 2010 года в Ханты-Мансийске.

В ФШР высказались о переходе Костенюк в сборную Швейцарии

На данный момент Алексеев занимает 312-е место в рейтинге FIDE. Он стал третьим за последнюю неделю российским шахматистом, кто сменил спортивное гражданство. 3 марта Александра Костенюк перешла под флаг Швейцарии. В тот же день стало известно, что Александр Предке будет выступать за Сербию.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские гроссмейстеры могли выступать под флагом Федерации шахмат России или FIDE.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл россиянину Александру Шиманову, занимающему 336-е место в рейтинге FIDE, на командном онлайн-турнире Pro Chess League.

Шахматы,ПРЕДОК,Магнус Карлсен,Александра Костенюк,Евгений Алексеев,ФИДЕ,
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