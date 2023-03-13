Россиянин Сарана одержал победу на чемпионате Европы по шахматам

Российский шахматист Алексей Сарана одержал победу на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Пресс-служба чемпионата Европы по шахматам Пресс-служба чемпионата Европы по шахматам

Отмечается, что чемпионат Европы проходил в Сербии. Россиянин набрал на нем 8,5 очка в 11 турах.

На втором месте оказался гроссмейстер из Румынии Кирилл Шевченко. Третье место занял Даниэль Дарда из Бельгии. Они набрали такое же количество баллов, но уступили Саране по ряду дополнительных показателей.

Уточняется, что заявки на участие в турнире подали 522 человека из разных стран. В том числе, 45 шахматистов из России. Согласно решению ECU, они были обязаны участвовать в международном турнире под нейтральным флагом.