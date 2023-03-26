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1 час назад

Еще одна шахматистка снялась с этапа Гран-при FIDE в Индии

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Немецкий гроссмейстер Элизабет Петц отказалась от участия в этапе Гран при Международной шахматной федерации (FIDE) в Нью Дели, сообщается на сайте Германского шахматного союза (DSB).

Еще одна шахматистка снялась с этапа Гран-при FIDE в Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое решение принято из за недовольства спортсменки условиями и организацией турнира. Ранее с турнира снялась представительница Казахстана Жансая Абдумалик, которая пожаловалась на то, что ее не встретили в аэропорту и ей самой пришлось добираться до гостиницы. Из за решения Абдумалик некоторые оставшиеся участницы должны были сыграть шесть партий белыми фигурами, четыре — черными.

— Я не могу смириться с тем, что не все игроки начинают турнир в одинаковых условиях. Решение о новой жеребьевке с честным распределением цветов сорвалось из за ультиматума одного игрока, — отметила Петц.

Также DSB указал на другие организационные проблемы.

— После прибытия в Нью Дели одного игрока не встретили организаторы, как было согласовано. Несмотря на известное время прибытия, для нескольких игроков изначально не было свободных номеров в отеле, им пришлось ждать несколько часов в холле. Другим пришлось освободить свою комнату на следующий день после заселения. По сей день на месте нет контакта с FIDE. К сожалению, FIDE не смогла своевременно отправить ответственное лицо в Нью Дели и заранее проверить место проведения и гостиницу.

Мы сожалеем, что наша спортсменка столкнулась с такими обстоятельствами, что привело к ее снятию с турнира. Мы удивлены и разочарованы тем, что на таком важном женском турнире может произойти такая халатность, — отмечается в релизе.

На этапе в Нью Дели играют три россиянки: Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Полина Шувалова.

Шахматы,Полина Шувалова,Александра Горячкина,Екатерина Лагно,ФИДЕ,
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