Еще одна шахматистка снялась с этапа Гран-при FIDE в Индии

— После прибытия в Нью Дели одного игрока не встретили организаторы, как было согласовано. Несмотря на известное время прибытия, для нескольких игроков изначально не было свободных номеров в отеле, им пришлось ждать несколько часов в холле. Другим пришлось освободить свою комнату на следующий день после заселения. По сей день на месте нет контакта с FIDE. К сожалению, FIDE не смогла своевременно отправить ответственное лицо в Нью Дели и заранее проверить место проведения и гостиницу.



Мы сожалеем, что наша спортсменка столкнулась с такими обстоятельствами, что привело к ее снятию с турнира. Мы удивлены и разочарованы тем, что на таком важном женском турнире может произойти такая халатность, — отмечается в релизе.