Горячкина сыграла вничью с Дзагнидзе на этапе Гран-при ФИДЕ в Индии

В Нью-Дели (Индия) завершились партии 2-го тура третьего этапа женского Гран-при ФИДЕ.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В единственной результативной партии представительница Казахстана Бибисара Асаубаева выиграла у индианки Вайшали Рамешбабу. Оставшиеся поединки, в том числе с участием российских шахматисток, завершились вничью. Так сыграли россиянка Александра Горячкина с грузинкой Наной Дзагнидзе, россиянка Полина Шувалова — с Хампи Конеру из Индии, индианка Харика Дронавалли и китаянка Чжу Цзиньэр.

Россиянка Екатерина Лагно во 2-м туре не играла, так как регламент пришлось изменить. В соревнованиях принимают участие 10, а не 12 шахматисток, так как уже по приезде в Индию с турнира снялись Жансая Абдумалик из Казахстана и немка Элизабет Петц.