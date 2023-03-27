Хикару Накамура выиграл Кубок Америки, в финале обыграв Уэсли Со

Накамура сумел выиграть турнир после победы над Уэсли Со со счетом 2,5–1,5 в финальном матче. Финал начался с трёх ничьих, но резко закончился в четвёртой партии после того, как грубая ошибка Со привела его ферзя в ловушку на половине доски Накамуры.