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1 час назад

Хикару Накамура выиграл Кубок Америки, в финале обыграв Уэсли Со

Чемпионат.comиещё 1

Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем Кубка Америки 2023 года — турнира с форматом двойного выбывания.

Хикару Накамура выиграл Кубок Америки, в финале обыграв Уэсли Со
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накамура сумел выиграть турнир после победы над Уэсли Со со счетом 2,5–1,5 в финальном матче. Финал начался с трёх ничьих, но резко закончился в четвёртой партии после того, как грубая ошибка Со привела его ферзя в ловушку на половине доски Накамуры.

Третье место на турнире занял Левон Аронян.

У женщин победу на Кубке Америки-2023 одержала Ирина Круш, после того, как обыграла Элис Ли в плей-офф по быстрым шахматам. Это второй титул Круш на Кубке Америки подряд.

Призовой фонд соревнований составлял $ 300 тыс.

Шахматы,Хикару Накамура,Левон Аронян,
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