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14 минут назад

Горячкина победила Асаубаеву в четвертом туре Гран‑при FIDE в Нью-Дели

Матч ТВ

Российская шахматистка Александра Горячкина переиграла Бибисару Асаубаеву из Казахстана в четвертом туре третьего этапа женского Гран при Международной шахматной федерации (FIDE) в Нью Дели.

Горячкина победила Асаубаеву в четвертом туре Гран‑при FIDE в Нью-Дели
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась победой россиянки на 70 м ходу.

Россиянки Полина Шувалова и Екатерина Лагно также белыми обыграли грузинку Нану Дзагнидзе и Рамешбабу Вайшали из Индии соответственно. Еще в одной партии индийская шахматистка Хампи Конеру уступила китаянке Чжу Цзиньэр.

По итогам четырех партии лидируют Шувалова и Чжу Цзиньэр — по 2,5 очка. Пятый тур пройдет в четверг.

Этап Гран при FIDE в Индии завершится 5 апреля.

Шахматы,Полина Шувалова,Нана Дзагнидзе,Александра Горячкина,Екатерина Лагно,ФИДЕ,
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