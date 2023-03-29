Горячкина победила Асаубаеву в четвертом туре Гран‑при FIDE в Нью-Дели

Российская шахматистка Александра Горячкина переиграла Бибисару Асаубаеву из Казахстана в четвертом туре третьего этапа женского Гран при Международной шахматной федерации (FIDE) в Нью Дели.

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Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась победой россиянки на 70 м ходу.

Россиянки Полина Шувалова и Екатерина Лагно также белыми обыграли грузинку Нану Дзагнидзе и Рамешбабу Вайшали из Индии соответственно. Еще в одной партии индийская шахматистка Хампи Конеру уступила китаянке Чжу Цзиньэр.

По итогам четырех партии лидируют Шувалова и Чжу Цзиньэр — по 2,5 очка. Пятый тур пройдет в четверг.