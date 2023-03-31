"У нас они тоже пока не участвуют. Мы внимательно следим за ситуацией, каждый раз обсуждаем это на заседаниях совета FIDE. Уверен, что и в этот раз будет обсуждение, поскольку многие коллеги считают, что эта тема актуальна", - отметил он.



"У меня, конечно, здесь есть некоторый конфликт интересов, поэтому я не могу здесь напрямую оказывать ни на кого воздействия. Но тема командных соревнований все время обсуждается", - подчеркнул Дворкович, добавив, что шахматы - это в большей степени индивидуальный вид спорта, а в одиночных турнирах российские шахматисты выступают.