Тема участия российских команд в соревнованиях по шахматам актуальна, она все время обсуждается, в том числе на заседаниях совета Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом в пятницу российским журналистам в Пекине рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович, комментируя новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.
"Дело в том, что мы фактически приняли решение в самом начале - еще в прошлом году, которое соответствует нынешним рекомендациям МОК", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли в FIDE решение по допуску российских команд с учетом новых рекомендаций.
"Мы в то время отличались достаточно сильно от других международных федераций. У нас российские спортсмены играли во всех наших соревнованиях под нейтральным флагом", - указал он.
По словам Дворковича, что касается команд, то рекомендации МОК состоят в том, что они не могут участвовать в соревнованиях.
"У нас они тоже пока не участвуют. Мы внимательно следим за ситуацией, каждый раз обсуждаем это на заседаниях совета FIDE. Уверен, что и в этот раз будет обсуждение, поскольку многие коллеги считают, что эта тема актуальна", - отметил он.
"У меня, конечно, здесь есть некоторый конфликт интересов, поэтому я не могу здесь напрямую оказывать ни на кого воздействия. Но тема командных соревнований все время обсуждается", - подчеркнул Дворкович, добавив, что шахматы - это в большей степени индивидуальный вид спорта, а в одиночных турнирах российские шахматисты выступают.
Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.