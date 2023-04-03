Горячкина вышла на второе место в таблице этапа Гран-при FIDE

Россиянка Александра Горячкина в понедельник белыми фигурами обыграла представительницу Индии Харика Дронавалли в девятом туре третьего этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Турнир проходит в Нью-Дели.

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Российская шахматистка Полина Шувалова черными фигурами проиграла представительнице Грузии Нино Бациашвили. Лидер турнира представительница Казахстана Бибисара Асаубаева белыми фигурами сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе. В последней партии дня сыграли вничью две представительницы Индии - Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру.

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В десятом туре Шувалова белыми фигурами сыграет с Горячкиной, еще одна россиянка Екатерина Лагно - с Дронавалли, Конеру белыми фигурами сыграет с Бациашвили, а китаянка Чжу Цзиньэр - с Вайшали. В турнирной таблице лидирует Асаубаева, на ее счету 5,5 очка в 8 партиях, второе место с 5 очками в 7 партиях занимает Горячкина, тройку лидеров замыкает Чжу Цзиньэр (4,5 очка в 7 партиях), Лагно идет четвертой (4; 7), Шувалова - пятой (3,5; 7).

Представительница Казахстана Жансая Абдумалик и немка Элизабет Петц снялись с соревнований из-за недовольства организацией турнира. Президент FIDE Аркадий Дворкович принес извинения участницам за доставленные неудобства и пообещал повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий. Этап Гран-при в Индии завершится 5 апреля.

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Победительницей первого этапа в Астане стала Лагно. Второй этап прошел в германском Мюнхене, победу одержала Александра Костенюк, в тот момент представлявшая Россию; с 3 марта она выступает за Швейцарию. Заключительный этап пройдет в польском Быдгоще, он запланирован на май 2023 года. Всего в соревнованиях принимают участие 16 шахматисток.