Горячкина вошла в число лидеров Гран-при ФИДЕ в Индии перед решающим туром

В Нью-Дели (Индия) завершились партии 10-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ с участием российских шахматисток. Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Полиной Шуваловой. Екатерина Лагно разошлась миром с представительницей Индии Харикой Дронавалли.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ещё в одной партии китаянка Чжу Цзиньэр обыграла индианку Рамешбабу Вайшали.

В итоге перед заключительным туром, который состоится завтра, 5 апреля, во главе таблицы сразу три шахматистки, набравшие по 5,5 очков. Это Бибисара Асаубаева из Казахстана, Чжу Цзиньэр и Александра Горячкина.

В 11-м туре Асаубаева сыграет с Лагно, Горячкина – с Хампи Конеру, Чжу Цзиньэр – с Нино Бациашвили.

Положение участниц

1-3. Бибисара Асаубаева, Александра Горячкина, Чжу Цзиньэр — по 5,5 очка из 8.

4. Екатерина Лагно — 4,5 из 8.

5. Полина Шувалова – 4 из 8.

6. Хампи Конеру — по 3,5 из 7.

7. Харика Дронавалли — 3,5 из 8.

8. Нино Бациашвили — 2,5 из 7.

9. Нана Дзагнидзе — 2,5 из 8.