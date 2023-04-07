"Одноклассники" покажут в прямом эфире матчи за звание чемпиона мира по шахматам

Социальная сеть "Одноклассники" проведет прямые трансляции матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Первая партия матча пройдет 9 апреля в Астане, пользователи соцсети смогут посмотреть эфиры до 1 мая в группе "Формула шахмат".

Фото: официальный сайт FIDE официальный сайт FIDE

Международный гроссмейстер Мария Фоминых будет постоянной ведущей трансляций.

"Комментаторами турнира станут двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России Александр Морозевич и шестикратный чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен по количеству побед в этапах Кубка России Павел Понкратов. Также комментировать матч в группе ОК будут гроссмейстеры Валентина Гунина, Клементий Сычев, Ольга Баделько и Ниджат Абасов", - сообщили в пресс-службе соцсети.

Непомнящий обеспечил участие в матче за звание чемпиона мира по шахматам благодаря победе в турнире претендентов. Дин Лижэнь занял в нем второе место, он заменит отказавшегося защищать титул чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.