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1 час назад

"Одноклассники" покажут в прямом эфире матчи за звание чемпиона мира по шахматам

ТАССиещё 3

Социальная сеть "Одноклассники" проведет прямые трансляции матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Первая партия матча пройдет 9 апреля в Астане, пользователи соцсети смогут посмотреть эфиры до 1 мая в группе "Формула шахмат".

"Одноклассники" покажут в прямом эфире матчи за звание чемпиона мира по шахматам
Фото: официальный сайт FIDEофициальный сайт FIDE

Международный гроссмейстер Мария Фоминых будет постоянной ведущей трансляций.

"Комментаторами турнира станут двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России Александр Морозевич и шестикратный чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен по количеству побед в этапах Кубка России Павел Понкратов. Также комментировать матч в группе ОК будут гроссмейстеры Валентина Гунина, Клементий Сычев, Ольга Баделько и Ниджат Абасов", - сообщили в пресс-службе соцсети.

Непомнящий обеспечил участие в матче за звание чемпиона мира по шахматам благодаря победе в турнире претендентов. Дин Лижэнь занял в нем второе место, он заменит отказавшегося защищать титул чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Непомнящему 32 года, он стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019).

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