Шахматист Непомнящий надеется, что стал играть сильнее с 2021 года

АСТАНА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий надеется, что в матче за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня сможет сыграть лучше, чем в поединке за мировую шахматную корону в 2021 году. Об этом он рассказал журналистам в субботу.

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"Важно, что у меня есть опыт таких матчей, но это не самое главное. Надеюсь, я стал играть сильнее по сравнению с прошлым матчем, но это не факт. Команду я не хотел бы раскрывать. Как и в жизни, все меняется - кто-то в моей команде остался с прошлого матча, кто-то пришел новый", - сказал Непомнящий.

Дин Лижэнь рассказал, что был удивлен отказом от участия в матче за шахматную корону чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. "Я могу стать первым китайским шахматистом - чемпионом мира. Если я это смогу сделать, это будет колоссальный успех, думаю, многие в Китае будут следить за ходом матча. Я был удивлен, что Магнус отказался от матча за первенство мира и я стал участником", - сказал Дин Лижэнь.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сравнил предстоящий матч между Непомнящим и Дин Лижэнем с матчем-турниром 1948 года, на котором победу одержал советский гроссмейстер Михаил Ботвиннник. "Это самое важное событие в календаре FIDE, в конце матча мы узнаем имя нового чемпиона мира. В 1948 году, после того как умер Александр Алехин (четвертый чемпион мира - прим. ТАСС), FIDE организовала турнир, который выявил нового чемпиона мира. Можно провести параллели между тем и этим матчем, хотя они и условны", - отметил Дворкович.