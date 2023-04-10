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2 часа назад

Опрос: как завершится вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?

Чемпионат.comиещё 32

Сегодня, 10 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за мировую шахматную корону, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий сойдётся с представителем Китая Дин Лижэнем. Первая партия противостояния завершилась вничью.

Опрос: как завершится вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как завершится вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?»

Вторая партия титульного матча между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем начнётся сегодня, 10 апреля, в 12:00 мск. Следите за онлайн-трансляцией на «Чемпионате».

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». Во второй партии Непомнящий будет играть чёрными фигурами.

Шахматы,Ян Непомнящий,
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