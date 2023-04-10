Непомнящий выиграл во второй партии в матче за звание чемпиона мира

Вторая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась в пользу российского шахматиста. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).
Непомнящий во второй партии играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дина Лижэня допустить ошибку и начать обороняться.
Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Вторая партия
Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1,5:0,5.