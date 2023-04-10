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28 минут назад

Непомнящий выиграл во второй партии в матче за звание чемпиона мира

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Вторая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась в пользу российского шахматиста. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

Непомнящий выиграл во второй партии в матче за звание чемпиона мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Непомнящий во второй партии играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дина Лижэня допустить ошибку и начать обороняться.

Непомнящий назвал Лижэня одним из самых ярких шахматистов поколения

Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Вторая партия

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1,5:0,5.

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