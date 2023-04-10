Карякин высказался о победе Непомнящего

«Ян — молодец. Дин играл очень слабо, гораздо ниже своих возможностей. Тут дело не только в самом результате, сколько в качестве его игры. Дин просто ещё не акклиматизировался, потому что для него матч на первенство мира — это абсолютно новая ситуация.



Вчера на пресс-конференции он признал, что неуютно себя чувствует из-за большого внимания. Если ты играешь на турнире, где много участников, то не всё внимание направлено на тебя. А тут куча камер. Он был не готов. Пока Лижэнь не нашёл свою игру, однако его не стоит недооценивать.



Победа для Яна чёрными — это очень хороший знак. Он играл сегодня явно лучше своего соперника», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.