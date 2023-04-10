Непомнящий выиграл во второй партии в матче за звание чемпиона мира

Россиянину Яну Непомнящему удалось черными фигурами обыграть китайца Дина Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира в Астане. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу россиянина. Дин Лижэнь решил сдаться после 29-го хода. Он не смог уложиться во временной лимит (120 минут на первые 40 ходов). У него было менее 60 секунд на 11 ходов.
Завтра гроссмейстеры буду отдыхать. Третья партия запланирована на среду, 12 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 стартовал в воскресенье, 9 апреля, в Астане. В нем сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Для россиянина это второй шанс покорить главную вершину шахматного мира. До этого он уступил Магнусу Карлсену. Матч состоялся два года назад. Лижэнь стал первым в истории китайским шахматистом, которому удалось добраться до матча на первенство мира.