Непомнящий выиграл во второй партии в матче за звание чемпиона мира

Россиянину Яну Непомнящему удалось черными фигурами обыграть китайца Дина Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира в Астане. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу россиянина. Дин Лижэнь решил сдаться после 29-го хода. Он не смог уложиться во временной лимит (120 минут на первые 40 ходов). У него было менее 60 секунд на 11 ходов.

Завтра гроссмейстеры буду отдыхать. Третья партия запланирована на среду, 12 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.