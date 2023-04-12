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Опрос: как завершится третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?

Сегодня, 12 апреля, в Астане (Казахстан) состоится третья партия матча за мировую шахматную корону, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий сойдётся с представителем Китая Дин Лижэнем.

Опрос: как завершится третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?
© Чемпионат.com

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как завершится третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?»

Напомним, во второй партии титульного матча Ян Непомнящий одержал первую победу, играя чёрными, и вышел вперёд. Первая партия завершилась ничьей, и сейчас общий счёт матча 1,5 на 0,5 в пользу российского гроссмейстера.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В третьей партии Непомнящий будет играть белыми фигурами.

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