Магнус Карлсен теряет звание чемпиона мира. Каким был мир, когда норвежец впервые выиграл?

Наша страна готовилась к Олимпиаде в Сочи, смотрела «Легенду №17» и слушала Rammstein на День России. Как же давно это было!

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Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2023 в Астане определит имя нового, 17-го чемпиона мира. Магнус Карлсен потеряет свой титул, а ведь норвежец пребывал на шахматном троне без малого 10 лет!

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Мы решили вспомнить, каким был мир в 2013 году, когда Магнус впервые победил Ананда и захватил титул. Как говорится, вспомнили и прослезились.

Как же много воды утекло с тех пор!

В ожидании Олимпиады в Сочи

Поздней осенью, когда Магнус играл с Виши Анандом, в России уже проходила эстафета олимпийского огня перед играми в Сочи. Огонь опускался на дно озера Байкал, посетил Северный полюс, вершину Эльбруса и даже побывал на МКС, где впервые в истории Олимпийских игр вышел в открытый космос.

Игры в Сочи были чуть ли не последним большим праздником российского спорта. Тогда ещё никто не подозревал о грядущих санкциях. С тех пор прошли уже четыре Олимпиады, и все – с ограничениями для наших спортсменов.

Последняя победа Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева одержала крайне эмоциональную победу на домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве. Забирая золото после прыжка на 4,89 и слушая российский гимн, она ещё не знала, что в последний раз поднимается на пьедестал.

Через три года выдающуюся спортсменку не допустили до Олимпийских игр в Рио, и она закончила карьеру. Сейчас Елена с семьёй живёт в Монако, но порой рассказывает, что планирует стать тренером и работать в Волгограде.

Российские футболисты – чемпионы Европы

Юношеская сборная России по футболу U17 стала чемпионом Европы. В Словакии парни почти все матчи завершали вничью, но выигрывали по пенальти.

Самым известным футболистом из того состава стал Александр Головин, играющий сейчас в «Монако». В чемпионском составе были также Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, ныне входящие в обойму основной сборной России.

Бой десятилетия в боксе

5 октября в Москве прошёл ожидаемый тысячами болельщиков боксёрский поединок. В ринге встретились знаменитые тяжеловесы: украинец Владимир Кличко и россиянин Александр Поветкин. Кличко не оставил Поветкин ни единого шанса на победу, выиграв каждый из 12 раундов.

Украинский чемпион завершил карьеру в 2017 году, Поветкин – в 2021-м, но до сих пор не исключает возможного возвращения в большой бокс.

Страшная травма Михаэля Шумахера

Немецкий автогонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер после завершения карьеры в 2013 году получил нелепую и страшную травму. На горнолыжном склоне легенда ударился головой о выступ скалы и впал в кому.

О состоянии выдающегося чемпиона известно немногое, но понятно одно: Михаэль не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими — даже спустя уже почти 10 лет после травмы.

«Легенда №17» на большом экране

На большие экраны вышли два значимых для нашего кино фильма: «Легенда №17» и «Сталинград». В основе сюжета первой картины – матчи Суперсерии СССР — Канада 1972 года и советский хоккеист Валерий Харламов. В основе второй – битва за Сталинград во время Второй мировой войны.

«Сталинград» стал самым кассовым российским фильмом, а исполнитель роли Харламова Данила Козловской получил путёвку в Голливуд. Даже спустя 10 лет картины не теряют своего зрителя и пользуются популярностью.

Оскары для Квентина Тарантино и Адель

В конце февраля состоялась 85-я церемония вручения премии «Оскар». Победу в номинации «Лучшая песня» впервые одержала Адель с композицией Skyfall. На счету певицы множество серьёзных наград, но «Оскар» только один.

Две награды забрала картина Квентина Тарантино «Джанго освобождённый». Для Тарантино этот «Оскар» стал вторым и пока последним в номинации «За лучший сценарий». За 10 лет Тарантино снял ещё два фильма, а совсем недавно объявил, что работает над последней картиной в своей карьере.

Гибель звезды «Форсажа» в аварии

В 2013 году актёр Пол Уокер, звезда фильмов об уличных гонках «Форсаж», разбился в автокатастрофе в возрасте 40 лет. Из-за трагедии премьера седьмого фильма франшизы была перенесена, но всё же вышла на экраны. За 10 лет вышли ещё четыре картины американской франшизы, планируется и 11-й «Форсаж». Лучший друг и партнёр Пола по фильмам Вин Дизель несколько лет назад отвёл его дочь к свадебному алтарю, вместо отца.

Смерть короля панк-рока

В июле стало известно о кончине фронтмена панк-рок-группы «Король и шут». Не дожив 19 дней до своего 40-летия, Михаил Горшенёв не выдержал последствий многолетней зависимости от алкоголя и наркотиков.

Группа стала символом поколения, и даже спустя 10 лет после распада из-за смерти Горшка она продолжает входить в рейтинг самых прослушиваемых исполнителей в России, а снятый в 2023 году сериал очень популярен.

Эдвард Сноуден раскрыл американские тайны

В июне бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл всему миру информацию о тотальной слежке агентством национальной безопасности США за телефонными звонками и обменом данными в интернете как в Штатах, так и за их пределами. Перед разглашением информации Сноуден покинул страну и обосновался в России, где получил политическое убежище.

О жизни агента в России известно немного. В декабре 2020 года у него и его девушки Линдси родился сын. Также Эдвард не раз заявлял, что хотел бы перебраться в Европу, но на данный момент это невозможно.

Жерар Депардье – «новый» русский

В начале 2013 года французский актёр Жерар Депардье стал российским гражданином, получил в подарок квартиру в Саранске и приобрёл вторую — в Грозном. Фотографии француза с паспортом наделали много шума.

За время жизни в нашей стране Депардье закрыл свой продюсерский центр в России из-за простоя и успел посудиться из-за обвинений в изнасиловании молодой французской актрисы. Как сообщает турецкий источник, сейчас Депардье живёт то в Стамбуле, то в Дубае, продолжает сниматься во французских картинах, но по-прежнему считает себя русским.

Метеорит в суровом Челябинске

15 февраля весь мир узнал о том, как суров Челябинск, в небе над которым взорвался метеорит. Это был самый мощный взрыв космического тела с 1908 года. От ударной волны пострадали более 1600 человек, были выбиты стекла в 7000 зданий. Осенью того же года со дна озера Чебаркуль достали самый крупный обломок метеорита весом 600 кг. Позже ученые подсчитали, что мощность взрыва, с которым метеорит распался над Челябинском, была в 20 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Rammstein отметила День России