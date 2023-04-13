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Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дину Лижэню в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за титул чемпиона мира
© РИА Новости

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Партия завершилась на 47-м ходу. После четвертой партии счет вновь стал равным — 2:2.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 15 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

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