Есипенко считает, что матч за мировую шахматную корону может завершиться на тай-брейке

Постоянно побеждать в шахматных партиях с классическим контролем очень сложно, поэтому матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем может завершиться на тай-брейке. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал победитель Всемирной онлайн-олимпиады 2020 года Андрей Есипенко.
"Соперники обменялись победами, но я не думаю, что будет много результативных партий. Сейчас у шахматистов такой уровень подготовки, что обыграть не то что топ-шахматиста, но и гроссмейстеров уровнем ниже не так просто. Не исключено, что матч завершится на тай-брейке", - сказал Есипенко.
После четырех партий счет в матче, который проходит в Астане, равный - 2:2. Пятая партия пройдет 15 апреля и начнется в 12:00 мск. Россиянин сыграет белыми фигурами. В случае равного счета по итогам 14 партий состоится тай-брейк с укороченным контролем времени.