Есипенко считает, что матч за мировую шахматную корону может завершиться на тай-брейке

"Соперники обменялись победами, но я не думаю, что будет много результативных партий. Сейчас у шахматистов такой уровень подготовки, что обыграть не то что топ-шахматиста, но и гроссмейстеров уровнем ниже не так просто. Не исключено, что матч завершится на тай-брейке", - сказал Есипенко.