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Дин Лижэнь сравнял счет в матче против Яна Непомнящего за звание чемпиона мира

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону.

Дин Лижэнь сравнял счет в матче против Яна Непомнящего за звание чемпиона мира
© Российская Газета

Шестая партия матча прошла в Астане в воскресенье. После поражения черными Дин Лижэнь играл белыми фигурами.

Дебют партии прошел спокойно и начало складываться впечатление, что китайского гроссмейстера устраивает такой ход партии. Но затем Непомнящий не в первый раз в этом матче сделал весьма необдуманный ход, отдав сопернику инициативу.

Дин Лижэнь полученным шансом воспользовался - на 44-м ходу Непомнящему пришлось признать свое поражение.

Счет в матче стал 3-3. Следующая партия состоится во вторник - россиянин будет играть белыми фигурами.

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