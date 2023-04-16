Дин Лижэнь сравнял счет в матче против Яна Непомнящего за звание чемпиона мира
Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону.
Шестая партия матча прошла в Астане в воскресенье. После поражения черными Дин Лижэнь играл белыми фигурами.
Дебют партии прошел спокойно и начало складываться впечатление, что китайского гроссмейстера устраивает такой ход партии. Но затем Непомнящий не в первый раз в этом матче сделал весьма необдуманный ход, отдав сопернику инициативу.
Дин Лижэнь полученным шансом воспользовался - на 44-м ходу Непомнящему пришлось признать свое поражение.
Счет в матче стал 3-3. Следующая партия состоится во вторник - россиянин будет играть белыми фигурами.