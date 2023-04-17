Гендиректор FIDE: Карякин заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры

«Он решил строить политическую карьеру. Это началось еще в 2014 году, когда он начал сознательно политизировать свое отношение к происходящему. Это усугубилось, когда он отобрался на матч за корону в Нью-Йорке-2016.



Начал выбирать себе мишени для атаки. В итоге остановился на мне. Я иностранец. Занимаю высокую должность. Меня легко обвинить в русофобии. Но для любого человека, который зайдет в мои соцсети, это выглядит нелепо», — сказал Сутовский.