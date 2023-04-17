Гендиректор FIDE: Карякин заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский рассказал о своих отношениях с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным, который также является президентом Федерации шахмат Подмосковья (ФШП). Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Он решил строить политическую карьеру. Это началось еще в 2014 году, когда он начал сознательно политизировать свое отношение к происходящему. Это усугубилось, когда он отобрался на матч за корону в Нью-Йорке-2016.
Начал выбирать себе мишени для атаки. В итоге остановился на мне. Я иностранец. Занимаю высокую должность. Меня легко обвинить в русофобии. Но для любого человека, который зайдет в мои соцсети, это выглядит нелепо», — сказал Сутовский.
Сутовский также обвинил Карякина в том, что он стал патриотом, но не знает русскую историю и культуру. Он также рассказал о выпадах Карякина в сторону Марка Глуховского, Андрея Филатова, Яна Непомнящего. По его словам, большинство шахматистов из России прекратили общение с Карякиным.
Сергей Карякин — бывший претендент на титул чемпиона мира, в 2016 году он оспаривал титул с его обладателем Магнусом Карлсеном и уступил лишь на тай-брейке. Карякин должен был участвовать и в Турнире претендентов — 2022, но из-за дисквалификации лишился такой возможности.
Сергей Карякин 17 декабря потерпел поражение на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР), уступив со счетом 7:58 действующему главе организации Андрею Филатову.