Тренер Непомнящего сравнил Дин Лижэня с трехлетним ребенком

Тренер гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнев в эфире «Матч ТВ» рассказал об особенностях поведения китайца Дин Лижэня, который является соперником россиянина в матче за шахматную карьеру.
В воскресенье Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам, который проходит в Астане. Счет в матче сравнялся — 3–3. Седьмая партия пройдет 18 апреля.
— Он ищет себя. Знаете, как ребенок трех лет. Ему надо найти свое место в пространстве. Мир огромный, а он маленький. Ему надо как то себя позиционировать, — сказал Кишнев «Матч ТВ».
Матч за шахматную корону состоит из 14 партий, в случае равенства очков победитель определится на тай брейке.Следить за ходом противостояния можно на канале «Матч! Страна» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru, а также сайте sportbox.ru.