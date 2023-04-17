$81.50-0.1790.16+0.16
13 минут назад

Тренер Непомнящего сравнил Дин Лижэня с трехлетним ребенком

Матч ТВ

Тренер гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнев в эфире «Матч ТВ» рассказал об особенностях поведения китайца Дин Лижэня, который является соперником россиянина в матче за шахматную карьеру.

Тренер Непомнящего сравнил Дин Лижэня с трехлетним ребенком
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В воскресенье Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам, который проходит в Астане. Счет в матче сравнялся — 3–3. Седьмая партия пройдет 18 апреля.

— Он ищет себя. Знаете, как ребенок трех лет. Ему надо найти свое место в пространстве. Мир огромный, а он маленький. Ему надо как то себя позиционировать, — сказал Кишнев «Матч ТВ».

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий, в случае равенства очков победитель определится на тай брейке.Следить за ходом противостояния можно на канале «Матч! Страна» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru, а также сайте sportbox.ru.

Шахматы,Ян Непомнящий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий