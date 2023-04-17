Дин Лижэнь объяснил, почему в чемпионском матче много результативных партий

Китайский шахматист Дин Лижэнь ответил на вопрос, почему в матче за звание чемпиона мира, в котором он играет с россиянином Яном Непомнящим , большое количество результативных партий.

«Я полагаю, причина может быть в том, что мы не такие профессионалы, как Магнус (Карлсен. — Прим. «Чемпионата»)!» — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

На данный момент общий счёт матча — 3-3. Таким образом, шахматисты показали четыре результативные партии из шести на старте турнира: ничья сохранилась только в первой и третьей партиях. В последний раз такое случалось на матче за звание чемпиона мира по шахматам в 1981 году. Анатолий Карпов (СССР) и Виктор Корчной (Швейцария) в Мерано (Италия) также открывали счёт в четырёх из шести партий в начале турнира.