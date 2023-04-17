Комиссия FIDE скоро вынесет вердикт по инциденту с Карлсеном и Ниманном

Этическая комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) разбирает инцидент между норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном и американцем Хансом Ниманном и в ближайшее время вынесет вердикт. Об этом в понедельник " Спорт-Экспрессу " рассказал генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский .

"Мы разбираем эпизод их конфликта. В ближайшее время этическая комиссия вынесет какой-то вердикт. При этом мы не погружены именно в судебный процесс, который проходит в США", - сказал Сутовский.

В начале сентября 2022 года действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре турнира. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий. 19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен вновь встретился с Ниманном и сдался после второго хода. Позже Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве, после заявлений норвежца FIDE объявила о том, что проведет расследование инцидента.