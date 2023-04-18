В FIDE высказались о противостоянии Непомнящего и Дин Лижэня

В FIDE назвали противостояние Непомнящего и Дин Лижэня одним из самых интересных матчей за звание чемпиона мира в XXI веке
Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что матч за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем является одним из самых интересных в XXI веке.
Матч за звание 17 го чемпиона мира по шахматам проходит в Астане. В воскресенье Дин Лижэнь, игравший белыми фигурами, одержал верх над Непомнящим в шестой партии матча и сравнял счет — 3–3. Седьмая партия состоится 18 апреля.
— Видим ли мы сейчас один из лучших матчей за корону за последние годы?
— Тут не совсем понятно определение «лучший». Я бы сказал, интересных. Безусловно, это один из самых интересных, если не самый интересный матч XXI века. Здесь, мне кажется, все очень интересно. Открытый бой, очень результативно. Партии — на разный вкус. Не какие то дебютные дуэли, где много ходов от подготовки. Они выходят и борются. Мне очень нравится, — сказал Сутовский «Матч ТВ».
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В FIDE назвали противостояние Непомнящего и Дин Лижэня одним из самых интересных матчей за звание чемпиона мира в XXI веке