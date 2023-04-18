$81.63+0.1289.66-0.50

В FIDE назвали противостояние Непомнящего и Дин Лижэня одним из самых интересных матчей за звание чемпиона мира в XXI веке

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что матч за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем является одним из самых интересных в XXI веке.

В FIDE высказались о противостоянии Непомнящего и Дин Лижэня
© ТАСС

Матч за звание 17 го чемпиона мира по шахматам проходит в Астане. В воскресенье Дин Лижэнь, игравший белыми фигурами, одержал верх над Непомнящим в шестой партии матча и сравнял счет — 3–3. Седьмая партия состоится 18 апреля.

— Видим ли мы сейчас один из лучших матчей за корону за последние годы?

— Тут не совсем понятно определение «лучший». Я бы сказал, интересных. Безусловно, это один из самых интересных, если не самый интересный матч XXI века. Здесь, мне кажется, все очень интересно. Открытый бой, очень результативно. Партии — на разный вкус. Не какие то дебютные дуэли, где много ходов от подготовки. Они выходят и борются. Мне очень нравится, — сказал Сутовский «Матч ТВ».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий