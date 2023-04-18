В FIDE высказались о противостоянии Непомнящего и Дин Лижэня

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что матч за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем является одним из самых интересных в XXI веке.

Матч за звание 17 го чемпиона мира по шахматам проходит в Астане. В воскресенье Дин Лижэнь , игравший белыми фигурами, одержал верх над Непомнящим в шестой партии матча и сравнял счет — 3–3. Седьмая партия состоится 18 апреля.

— Тут не совсем понятно определение «лучший». Я бы сказал, интересных. Безусловно, это один из самых интересных, если не самый интересный матч XXI века. Здесь, мне кажется, все очень интересно. Открытый бой, очень результативно. Партии — на разный вкус. Не какие то дебютные дуэли, где много ходов от подготовки. Они выходят и борются. Мне очень нравится, — сказал Сутовский «Матч ТВ».