Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в восьмой партии

Счёт в матче стал 4,5-3,5 в пользу российского гроссмейстера. Девятая партия матча за шахматную корону пройдёт завтра, 21 апреля. На этот раз Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».