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Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в восьмой партии и сохранил лидерство в матче

Сегодня, 20 апреля, в Астане (Казахстан) прошла восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем.

Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в восьмой партии
© FIDE

По ходу партии российскому гроссмейстеру дважды удалость спастись. Восьмая партия завершилась на 45-м ходу.

Счёт в матче стал 4,5-3,5 в пользу российского гроссмейстера. Девятая партия матча за шахматную корону пройдёт завтра, 21 апреля. На этот раз Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

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