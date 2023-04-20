В Сеть была слита стратегия Лижэня перед матчем с Непомнящим

Пока в Астане (Казахстан) проходит восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается за титул с представителем Китая Дин Лижэнем, в Сети активно обсуждается возможность утечки информации о предматчевой стратегии китайского шахматиста.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Так, пользователи сайта Lichess.сom обнаружили подозрительную активность двух аккаунтов, партии которых содержат редкие дебютные варианты, применённые Дин Лижэнем в текущем матче за звание чемпиона мира. Как сообщается, оба профиля были зарегистрированы с разницей в один день и сыграли более 70 партий друг против друга в промежутке с 14 февраля по 5 апреля.

Напомним, в последней на данный момент седьмой партии Непомнящий обыграл Лижэня белыми фигурами и вышел вперёд в титульном матче – 4-3. Сейчас проходит восьмая партия, в которой россиянин играет чёрными фигурами.