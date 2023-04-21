Российский шахматист-чемпион сменил гражданство

Чемпион Европы по шахматам россиянин Алексей Сарана сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на ФИДЕ).

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23-летний шахматист будет представлять Сербию. В феврале стало известно, что ФИДЕ разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.

Сообщалось, что россияне смогут представлять новую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки без каких-либо ограничений. Решение связано с переходом Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию.