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Российский шахматист-чемпион сменил гражданство на сербское

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Чемпион Европы по шахматам россиянин Алексей Сарана сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на ФИДЕ).

Российский шахматист-чемпион сменил гражданство
© Lenta.ru

23-летний шахматист будет представлять Сербию. В феврале стало известно, что ФИДЕ разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.

Сообщалось, что россияне смогут представлять новую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки без каких-либо ограничений. Решение связано с переходом Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию.

2 января сообщалось, что российский гроссмейстер Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Спортсменка более десяти лет является гражданкой европейской страны.

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