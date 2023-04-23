Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в десятой партии матча за титул чемпиона мира

Сегодня, 23 апреля, в Астане (Казахстан) продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В десятой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью.

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Российский шахматист играл чёрными фигурами. Встреча гроссмейстеров завершилась на 45-м ходу ничейным результатом.

Счёт в матче – 5,5-4,5 в пользу Непомнящего. 11-я партия матча за шахматную корону состоится в завтра, 24 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии российский шахматист сыграет белыми фигурами.