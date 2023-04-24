Ян Непомнящий: сейчас не лучшее время играть в Dota

«Иногда слежу за Dota, но я практически прекратил играть. Сейчас у меня нет времени, даже чтобы сыграть разок-другой. После матча я поиграю, но играть сейчас — не лучшая идея (улыбается)», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.