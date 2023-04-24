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Ян Непомнящий: сейчас не лучшее время играть в Dota, но продолжаю следить

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, участвующий в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, признался, что практически перестал играть в Dota.

Ян Непомнящий: сейчас не лучшее время играть в Dota
© Чемпионат.com

«Иногда слежу за Dota, но я практически прекратил играть. Сейчас у меня нет времени, даже чтобы сыграть разок-другой. После матча я поиграю, но играть сейчас — не лучшая идея (улыбается)», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Счёт в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии российский шахматист сыграет чёрными фигурами.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

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