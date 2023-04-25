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31 минуту назад

Гроссмейстер Дреев рассказал, когда наступит развязка в матче между Непомнящим и Лижэнем

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный мастер спорта России по шахматам Алексей Дреев высказал предположение, когда наступит переломный момента в матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Гроссмейстер рассказал, когда наступит развязка в матче между Непомнящим и Лижэнем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вчера, 24 апреля, шахматисты сыграли вничью в 11-й партии матча за звание чемпиона мира. Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

"Во многом следующая партия будет решающая, но вполне допускаю сценарий, в котором будут две ничьи. В таком случае, 14-я партия станет самой важной, а накал страстей будет запредельным", - цитирует гроссмейстера "Советский спорт".

Счет в матче – 6:5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 12:00 по московскому времени. Россиянин сыграет черными.

Ранее Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал, как психология влияет на его подопечного и Лижэня.

Шахматы,Алексей Дреев,Владимир Поткин,Ян Непомнящий,
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