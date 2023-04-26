Непомнящий объяснил свою грубую ошибку в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свое поражение в 12-й партии матча за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем.

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Россиянин играл черными фигурами. Встреча завершилась на 38-м ходу. Непомнящий совершил в концовке партии грубую ошибку, которая привела к проигрышу.

«Это не лучшая вещь: проигрывать предполагаемо выигранную позицию. У меня был вариант упростить позицию, но почему-то я решил пойти на форсированное продолжение с осложнениями. Да, там возникал настоящий хаос, но я решил, что все в порядке», — заявил Непомнящий на пресс-конференции после партии.

13-я партия пройдет 27 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени. Непомнящий будет играть в ней белыми фигурами.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Напомним, что в июле Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Дин, третье — азербайджанец Теймур Раджабов.