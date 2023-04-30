Тренер Непомнящего назвал фаворита тай-брейка матча за мировую шахматную корону

«Рисунок вчерашней партии оказался хорошим для Яна в психологическом плане перед тай-брейком. Потому что он всю партию давил, имел преимущество. Думаю, что у Яна будет преимущество, он будет более уверен в себе и в своих силах. Я убежден, что после такой напряженной битвы ему будет более комфортно играть на тай-брейке, чем Дин Лижэню», — сказал Поткин.