Тренер Непомнящего назвал фаворита тай-брейка матча за мировую шахматную корону

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, поделился ожиданиями от тай-брейка матча за мировую шахматную корону с Дин Лижэнем. Его слова передает РИА Новости.
«Рисунок вчерашней партии оказался хорошим для Яна в психологическом плане перед тай-брейком. Потому что он всю партию давил, имел преимущество. Думаю, что у Яна будет преимущество, он будет более уверен в себе и в своих силах. Я убежден, что после такой напряженной битвы ему будет более комфортно играть на тай-брейке, чем Дин Лижэню», — сказал Поткин.
В субботу Непомнящий и Лижэнь провели 14-ю партию в матче за шахматную корону. Она снова была сведена к ничьей. После 14 партий счет равный – 7:7. Это была последняя партия по классическим шахматам. Теперь гроссмейстеры встретятся в тай-брейке.
Решающая партия пройдет сегодня. Начало запланировано на 12.00 по московскому времени.
В прошлом матче за звание чемпиона мира Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который в этом году отказался от матча.
Матч за шахматную корону проходит в Астане (Казахстан).
Напомним, что на чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины в финале обыграла Францию в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 3:3, при этом аргентинцы вели после первого тайма со счетом 2:0.