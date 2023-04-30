В Астане в воскресенье, 30 апреля, завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам. За корону сразятся россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Первая партия тай-брейка начнется в 12:00 мск.

«Рамблер» в онлайн-режиме ведет трансляцию финальных решающих партий в быстрые шахмат. Трансляция предоставлена владельцем Youtube-канала Crestbook.

Напомним, что матч за звание чемпиона мира по шахматам-2023 проводится с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане. Предполагалось, что в финале встретятся действующий чемпион Магнус Карлсен и Непомнящий, победитель турнира претендентов 2022 года.

В силу того, что Карлсен отказался от защиты титула, Непомнящий играет матч с Дином Лижэнем, занявшим второе место на турнире претендентов.

Претенденты на корону ранее сыграли 14 партий с классическим контролем времени, но так и не выявили победителя. Ян в 14-й партии черными получил перевес, но не смог его реализовать. Счёт после «классики» остался равным (7-7), поэтому 17-м чемпионом мира станет шахматист, который лучше оппонента играет в рапид и блиц.

В тай-брейке Непомнящий и Лижэнь сыграют четыре партии в рапид с контролем 25+10 (25 минут на партию + 10 секунд фишеровского добавления на ход, начиная с первого).

Если счет остается равным, то гроссмейстеры проведут 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды и при необходимости еще 2 партии с таким же контролем.

Далее, если равенство по-прежнему сохранится, предусмотрены партии по 3 минуты + 2 секунды до первой победы. Если и здесь будет ничья, шахматисты меняются фигурами и играют до тех пор, пока кто-то из них не одержит победу.