$80.51-1.0588.37-1.83

Непомнящий объяснил, почему проиграл Дин Лижэню в мачте за звание чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал причину поражения в матче за звание чемпиона мира по шахматам, в котором на тай-брейке проиграл китайцу Дин Лижэню.

Непомнящий объяснил, почему проиграл Дин Лижэню в мачте за звание чемпиона мира по шахматам
© Российская Газета

- У меня было много шансов. Наверное, нужно было реализовывать их в классических шахматах. Я был от этого в одном-двух точных ходах от победы в 12-й и 14-й партиях. А тай-брейк - это всегда лотерея, - отметил Непомнящий на пресс-конференции. - Там тоже было много проблем. Видимо, мой соперник заставил меня сделать решающую ошибку.

Дин Лижэнь, который стал 17-м чемпионом мира и первым в истории Китая шахматистом, которому удалось добиться этого титула, не смог сдержать слез после победы.

- В тот момент, когда Ян сдался, я просто не мог больше контролировать свои эмоции. Я плакал, - признался китайский гроссмейстер. - Это было такое облегчение, потому что это был очень тяжелый турнир для меня. Я хочу сказать спасибо моим друзьям, семье, команде.

Напомним, что в матче за мировую шахматную корону, который проходил в Астане, после 14 партий с классическим контролем счет был равным - 7:7. На тай брейке Непомнящий проиграл со счетом 1,5 - 2,5.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий