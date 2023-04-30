Непомнящий объяснил, почему проиграл Дин Лижэню в мачте за звание чемпиона мира по шахматам
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал причину поражения в матче за звание чемпиона мира по шахматам, в котором на тай-брейке проиграл китайцу Дин Лижэню.
- У меня было много шансов. Наверное, нужно было реализовывать их в классических шахматах. Я был от этого в одном-двух точных ходах от победы в 12-й и 14-й партиях. А тай-брейк - это всегда лотерея, - отметил Непомнящий на пресс-конференции. - Там тоже было много проблем. Видимо, мой соперник заставил меня сделать решающую ошибку.
Дин Лижэнь, который стал 17-м чемпионом мира и первым в истории Китая шахматистом, которому удалось добиться этого титула, не смог сдержать слез после победы.
- В тот момент, когда Ян сдался, я просто не мог больше контролировать свои эмоции. Я плакал, - признался китайский гроссмейстер. - Это было такое облегчение, потому что это был очень тяжелый турнир для меня. Я хочу сказать спасибо моим друзьям, семье, команде.
Напомним, что в матче за мировую шахматную корону, который проходил в Астане, после 14 партий с классическим контролем счет был равным - 7:7. На тай брейке Непомнящий проиграл со счетом 1,5 - 2,5.