Вучич заявил об уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии через несколько дней

Глишич пояснил, что такое решение Вучича будет означать конец деятельности СПП на политической сцене Сербии. Он также счел нужным предупредить, что после ухода Вучича последует наихудший сценарий, о котором он "не хочет даже думать" и это будет "худшее, что может случиться с Сербией". При этом глава исполкома пояснил, что уход Вучича с должности главы партии не означает его отставку с поста президента страны.