Вучич заявил об уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии через несколько дней
Вучич заявил об уходе с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) через несколько дней, сообщает РИА Новости. Подробностей пока нет.
О готовности Вучича покинуть пост главы СПП стало известно еще в конце января. Тогда об этом сообщил глава исполкома партии Дарко Глишич, чьи слова передал местный телеканал Pink.
Глишич пояснил, что такое решение Вучича будет означать конец деятельности СПП на политической сцене Сербии. Он также счел нужным предупредить, что после ухода Вучича последует наихудший сценарий, о котором он "не хочет даже думать" и это будет "худшее, что может случиться с Сербией". При этом глава исполкома пояснил, что уход Вучича с должности главы партии не означает его отставку с поста президента страны.