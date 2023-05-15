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Филатова назначили вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов вошел в руководство Афро-азиатской шахматной ассоциации (AACA). Об этом Филатов сообщил в понедельник ТАСС.

Филатов стал вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации
© ТАСС

Филатов стал одним из вице-президентов организации. Президентом AACA избран шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян из ОАЭ, который является президентом Азиатской шахматной федерации. Роль заместителя президента будет исполнять Чеписо Лопанг из Ботсваны, возглавляющий африканскую конфедерацию.

Генеральным директором назначили Абдуллу аль-Вахши из Саудовской Аравии, генеральным секретарем - Хишама аль-Тахера из ОАЭ.

"Мы уверены, что их коллективный опыт и самоотверженность будут и впредь способствовать развитию шахмат в Африке и Азии, а также продвигать игру как инструмент интеллектуального развития и культурного обмена", - говорится в пресс-релизе AACA, предоставленном ТАСС.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.

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