Филатов стал вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации

"Мы уверены, что их коллективный опыт и самоотверженность будут и впредь способствовать развитию шахмат в Африке и Азии, а также продвигать игру как инструмент интеллектуального развития и культурного обмена", - говорится в пресс-релизе AACA, предоставленном ТАСС.